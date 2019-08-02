Президент Беларуси поручил ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции
Новости Беларуси. Финансы и инвестиции, внешнеэкономическая ситуация и взаимоотношения с Россией. Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К разговору были приглашены также высшие должностные лица и руководители силовых структур. В центре внимания вопросы, от решения которых напрямую зависят устойчивый экономический рост и уровень благосостояния белорусов.
Главе государства доложили о реализации трех крупных инвестиционных проектов. В частности, речь шла о положении дел на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Он будет полностью введен в эксплуатацию во втором полугодии. Пока производство загружено лишь на 70 %.
Продукция в основном идет на экспорт. На проектные мощности комбинат выйдет к концу года. Поинтересовался Президент также выполнением инвестпроектов в деревообработке в Добруше и Шклове. По поручению Президента их предстоит доработать в ближайшее время.
Одним из ключевых вопросов совещания стали взаимоотношения с Россией. Президент поручил ускорить согласование программы действий по углублению интеграции. По завершению этой работы правительства двух стран должны разработать дорожные карты во всех сферах. Срок исполнения поручений – ноябрь 2019 года.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Глава государства проинформировал членов правительства более подробно о переговорах, которые состоялись в Санкт-Петербурге, и дал поручение правительству ускорить работу над согласованием с Российской Федерацией положений обновленной программы действий. Все сроки первоначальные, которые были установлены, должны выдерживаться, и буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще несогласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией.
Одно из предложений правительства, которое поддержал Президент, касается расширения территорий для безвизового посещения иностранцами в Гродненской и Брестской областях. Соответствующий указ уже подписан главой государства. Министерству иностранных дел предстоит активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Россией и подготовить соответствующие предложения.
Александр Лукашенко также поинтересовался ходом уборочной кампании. На данный момент убрано 55% посевных площадей. В целом, ситуация складывается благоприятно, однако есть отстающие регионы. На ситуацию влияет халатность в некоторых хозяйствах и погодный фактор. Вопросы по обеспечению аграриев топливом решены.
Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»
Новости Беларуси. Беларусь выстраивает равноправный диалог с различными государствами, невзирая на их размеры и геополитические амбиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И придерживается хороших отношений как с Западом, так и с Востоком – особо подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает. Мы среднеевропейское государство, находимся в Европе, а маленьких не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим.
Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»
Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю. В этом суть нашей независимости. За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством.
Мы ни в коем случае, никогда не станем рвать наши отношения ни за какие деньги с братской Россией. Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг Президента Беларуси в многонациональной России – за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Гадать здесь нечего, я вам говорю это публично и откровенно. Может, в таком контексте первый раз. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику.