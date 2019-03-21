Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения

21.03.2019 - 16:39

Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более двух десятков лет иерарх возглавлял православную церковь нашей страны. Его заслуги перед государством, без преувеличения, огромны: большую часть своей жизни он посвятил возрождению религиозной жизни в Беларуси.

С днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всю свою жизнь вы посвятили сохранению христианских традиций, став добрым и мудрым учителем для многих тысяч прихожан и священников. Будучи одним из самых авторитетных иерархов в православном мире, вы внесли значительный вклад в возрождение Белорусской православной церкви, сделали многое для укрепления государственно-церковных отношений. Пусть и в дальнейшем ваши мудрость и молитвы помогают людям в поиске жизненных ориентиров и стремлении к новым свершениям.

Новости по теме

«Мы постараемся здесь показать своё искусство»: в Минске начались гуляния, посвящённые Навруз-Байраму

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта

«Все дарят простые цветы, а мы такой необычный». В Могилёве школьники собрали розу из кубиков Рубика к 8 Марта

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

«Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта
‡агрузка...


Новости 24 часа

Совместные проекты серьёзно поднимают имидж Беларуси. Александр Лукашенко встретился с владельцем «Штадлера»

Закулисная сторона фестиваля «Вкус Франции» в Беларуси. Репортаж СТВ

Работы и воспоминания учеников: монографию о Борисе Аракчееве презентовали в Минске

Новости экономики за 21.03.2019

25 марта в Беларуси стартует Неделя финансовой грамотности

Система оплаты больничных в Беларуси ближайшее время изменяться не будет

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой

«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета

Все новости