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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага

12.05.2018 - 10:47

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Слова Президента Республики Беларусь приводит пресс-служба Главы государства.  

Поздравление Президента с Днём Государственного герба  

и Государственного флага Беларуси  

Дорогие соотечественники!  

От всей души поздравляю вас с Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.  

Сегодня мы подчеркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Беларуси, наполненных доблестью и героизмом. Сознаем их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле.  

Гражданам, знающим и уважающим национальные ценности, под силу сделать Отчизну процветающей. Отрадно, что нынешнее поколение белорусов своим плодотворным трудом вместе создаёт новейшую историю нашей страны, с честью продолжая славные традиции прошлого.  

Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Беларусь, чей авторитет бесспорно признан на международной арене.  

В этот знаменательный день сердечно желаю вам, дорогие сограждане, счастья, неисчерпаемой энергии, жизненного оптимизма и новых достижений на благо любимой Родины.  

Александр Лукашенко.  

Изображение носит иллюстративный характер

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