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Президент Беларуси поздравил воинов и ветеранов службы с Днем защитника Отечества

23.02.2019 - 14:36

Новости Беларуси. Праздник доблести, чести и мужества. День защитников Отечества отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Праздник считается днем мужества и героизма всех поколений защитников. За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко воинам и ветеранам службы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер.

В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость. Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества.

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