Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ
Новости Беларуси. В Ашхабаде пройдёт саммит глав СНГ. В заседании глав государств примет участие Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолёт белорусского лидера уже приземлился в столице Туркменистана.
Встреча на высшем уровне запланирована на 11 октября. В повестке дня – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы.
Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях. А в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция.
От информационной безопасности до Декларации экономического сотрудничества: что обсудят на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде
Кто может стать новым президентом Кубы?
Новости Кубы. Президента страны выберет 10 октября парламент Кубы. Также будет сделан ряд других ключевых назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Должности президента и премьер-министра ввели в стране по итогам февральского референдума. Документ ограничивает пребывание на посту главы государства двумя пятилетними сроками, а также признает право частной собственности.
За новую конституцию проголосовали более 73 % избирателей. Вероятнее всего, президентом будет назначен нынешний глава страны – председатель Госсовета Мигель Диас-Канель.