Президент Беларуси примет ряд кадровых решений 21 сентября
21.09.2020 - 10:35
Новости Беларуси. 21 сентября – кадровый день у Президента. По информации Telegram-канала «Пул Первого», в сегодняшнем списке – 12 фамилий.
Но только пять из них будут назначены Президентом лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальные – согласования в рабочем порядке.
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Президент Беларуси назначил новых уполномоченных в Брестской и Могилёвской областях
Новости Беларуси. 17 сентября Президент Беларуси назначил новых уполномоченных в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик будет представителем главы государства в Брестской области вместо Андрея Равкова (он освобожден от этой должности), а вице-премьер Анатолий Сивак – в Могилевской.