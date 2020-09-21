Президент Беларуси примет ряд кадровых решений 21 сентября

Новости Беларуси. 21 сентября – кадровый день у Президента. По информации Telegram-канала «Пул Первого», в сегодняшнем списке – 12 фамилий.

Но только пять из них будут назначены Президентом лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальные – согласования в рабочем порядке.