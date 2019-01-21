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Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 10 государств

21.01.2019 - 14:32

Новости Беларуси. Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии. Об этом 21 января заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, которые приступают к работе в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь всегда проводила многовекторную внешнюю политику. И Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул готовность к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, но при условии, что оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности.

Обращаясь к дипломатам, Президент отметил стремительно меняющуюся международную ситуацию, спрогнозировать которую зачастую сложно. В мире возникают новые вызовы и угрозы и противостоять им легче сообща.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С учетом своего геостратегического положения мы, как никто другой, заинтересованы в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и рушатся построенные на их фундаменте стены непонимания.

За Беларусью уже прочно закрепился статус одного из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве. Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии. Мы будем и далее инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества. И, конечно, поддерживать любые добрые начинания с вашей стороны.

Международная ситуация стремительно меняется и зачастую ее сложно спрогнозировать, все более жесткая конкуренция охватывает мировую экономику. В этих непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию противостояния традиционным и новым вызовам и угрозам. Как показывает практика, делать это эффективнее вместе.

Работая в Беларуси, вы увидите, что в нашей стране проводятся серьезные преобразования, особенно в экономике. Внимание акцентируется на либерализации данной сферы, а также создании благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. Мы привлекаем из-за рубежа и разрабатываем сами передовые технологии, расширяем и диверсифицируем рынки сбыта отечественной продукции, которая славится своими высокими стандартами качества.

Не менее важное внимание в Беларуси уделяется развитию образования, науки, медицины и спорта.

Во Дворец Независимости прибыли послы 10 государств. Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Эль-Сальвадора. Традиционно Александр Лукашенко коротко сказал об ожиданиях Беларуси, о развитии отношений с каждой из стран. Так, свое участие в инфраструктурных проектах и программах мы предлагаем Армении. Сфера АПК и промышленная кооперация – темы для обсуждения уже с государствами Африканского континента, со странами ЕС мы настроены на развитие сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере.

Рамиз Башич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Республике Беларусь по совместительству:
Нам стоит в экономике больше сотрудничать. Сейчас товарооборот символический, он очень маленький, потому что Черногория и географически очень далеко. Но я надеюсь, что будет лучше, а туризм у нас – очень хорошо. Нам предстоит сотрудничать побольше и в международных организациях.

Ахмед аль-Саати, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Республике Беларусь по совместительству:
Я бы хотел обратить внимание на торгово-экономическую сферу. Так, я хочу установить прямые контакты между частным и государственным сектором. Более того, я планирую развивать наши культурные связи, поскольку у вашей Республики богатое культурное наследие. Мы рассматриваем вашу страну как ворота в европейский регион, в то же время Бахрейн – ворота для Беларуси в наш регион.

Верительные грамоты – это символические послания от руководителей иностранных государств с просьбой «верить» своему представителю. С момента их вручения главы дипмиссий официально начинают свою работу.

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