Президент Беларуси – руководству АБИИ: «Мы полны решимости выстроить отношения, чтобы это стало образцом для других»
Новости Беларуси. Беларусь и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассчитывают на успешное партнёрство. Это сегодня подтвердили обе стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с главой этой международной структуры.
Одним из ключевых направлений партнёрства может стать модернизация и строительство дорог. Ожидается, что первым совместным проектом станет реконструкция автодороги Р46 Лепель – Полоцк. Беларусь предлагает также поучаствовать в финансировании строительства железнодорожного терминала в «Великом камне». Делегация уже побывала в индустриальном парке и также выразила намерение поучаствовать в его развитии.
Переговоры о дальнейшем сотрудничестве прошли также в правительстве и нашем банке развития. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций также известен тем, что помогает странам осуществить переход к зеленой экономике, причём работает и с государственным, и с частным сектором.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы полны решимости выстроить отношения так, чтобы это стало образцом для других. Вы знаете, что Беларусь – это центр Европы, это транзитная страна, и для нас весьма важны развитые инфраструктурные направления, прежде всего дорожная сеть. Вы прекрасно понимаете, что для связей между Азиатско-Тихоокеанским регионом, КНР и Западной Европой, Беларусь становится весьма привлекательным центром, и определенные наработки у нас уже есть и по автомобильному, железнодорожному транспорту в плане торговых сообщений. Поэтому это также должно усиливать ваш интерес к Беларуси.
Я знаю, вы также имеете намерение, и мы это поддерживаем, вложиться в инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Знаю, что вы серьезно занимаетесь вопросами городского хозяйства, энергетикой – все это в Беларуси востребовано. Мы будем предлагать вам проекты. Если сочтете нужным участвовать в этих проектах, мы вам будем благодарны. Тем более что условия, которые предлагает Азиатский банк, не хуже условий других международных банков. У нас, господин Лицюнь, очень много средств и европейских, и Всемирного банка, и наших средств вложено в развитие дорожной сети в Беларуси. Особенно в связи с событиями в Украине, Прибалтике, Беларусь стала очень востребованной.
У нас осталось две дороги, которые остались еще недостроенными и непрофинансированными, это дорога на север до Полоцка и дорога, которую мы планируем по югу, чтобы перехватить южное направление с Российской Федерацией, это Гомель – Брест. Вот две дороги, которые я лично мечтаю построить в ближайшее время.
Штаб-квартира банка находится в Пекине, Китай наряду с Россией и Индией являются крупнейшими его акционерами. Основная цель этого финансового института – содействие устойчивому экономическому развитию, улучшение инфраструктурных связей в Азии. Отсюда и главные направления финансирования – энергетика, транспорт, водоснабжение, а также защита окружающей среды. Уставной фонд банка – 100 миллиардов долларов. В начале этого года Беларусь стала государством-членом банка и таким образом получила доступ к ресурсам.
Цзинь Лицюнь, глава Азиатского банка инфраструктурных инвестиций:
Я знаю, что у Беларуси отличные отношения с другими банками развития. Но в лице нашей структуры вы получаете нового партнера и новый источник финансирования. Мы работаем быстро, ответственно относимся к своей работе, стараемся избегать бюрократии и нетерпимо относимся к коррупции.
По итогам визита, я уверен, что Беларусь станет хорошим партнерам нашего банка. Мы будем рады работать с вашей страной, со страной, в которой очень мотивированное руководство и трудолюбивые люди.
Александр Лукашенко: «Ядерное оружие – цветочки, а вот ягодки могут подкинуть через современные технологии»
Новости Беларуси. Конференция по борьбе с терроризмом, которая проходит в эти дни в Минске, уже получила высокую оценку мировой общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 сентября роль и значение этого события обсудили во Дворце Независимости. Глава государства встретился с заместителем генсека – главой контртеррористического управления ООН. Президент поблагодарил его за достойную организацию международного форума. И озвучил самые злободневные темы в борьбе с терроризмом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша оценка прозвучала по поводу организации и роли Беларуси в борьбе со страшным злом нашей современности. Мы будем стараться, вы подсказывайте, все-таки у вас информации в этом плане побольше, чем в Беларуси. Подсказывайте, корректируйте, координируйте, направляйте деятельность наших органов власти, да и мне иногда черкните пару строчек, в каком направлении действовать во благо нашим взаимоотношениям – Беларуси и ООН. Хороший вклад в борьбу с терроризмом во всем мире на нашей планете.
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Во Дворце Независимости заместитель генерального секретаря ООН с нашим Президентом встречается уже второй раз. Официальный Минск является активным участником основных многосторонних договоров по борьбе с международным терроризмом. Год назад Беларусь принимала конференцию ОБСЕ, посвященную методам борьбы с мировым злом в цифровую эпоху.
На региональном уровне наша страна предпринимает ряд усилий по борьбе с терроризмом в рамах ОДКБ и СНГ. Среди новых инициатив Президента Беларуси, озвученных на конференции – сплотиться в борьбе с терроризмом – широко обсуждается международными экспертами в области контртеррористической деятельности.
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Владимир Воронков, заместитель генерального секретаря – глава контртеррористического управления ООН:
Мир сейчас находится на определенном перекрестке дорог: все-таки продолжать развивать многосторонние связи или опять скатиться к двухполярной системе, как это было в предыдущие времена. Действительно, такие тенденции, к сожалению, наблюдаются. То, что Беларусь высказывается в поддержку многосторонности, в поддержку того, что может реально привести к укреплению стабильности, безопасности всех государств, к укреплению равноправия всех государств – это очень важный сигнал для международного сообщества. Мне кажется, что ведущая и заметная роль Беларуси на площадке ООН – это факт жизни. Очень важно, чтобы этот факт продолжал работать на укрепление общей стабильности.
Сегодня лидер Беларуси на встрече с генсеком подчеркнул: помимо внедрения так называемых цифровых технологий, страны должны осторожно подходить к распространению ядерного и прочих видов оружия массового поражения.
Александр Лукашенко:
Террористами пока еще, грубо говоря, управляем мы. Пока мы не легли под них. Но будет хуже, если они нами начнут управлять, потому что такие симптомы уже появляются. Если они возьмут верх и начнут диктовать главам государств свою политику с учетом современных технологий, они очень научились приспосабливаться и порой быстрее нас реагируют на некоторые вещи, связанные с высокими технологиями, интернетом, глобальной сетью, используют это для себя.
Второй момент. Я это давно понял. Знаете, мы все сегодня боремся против ядерного оружия – нераспространение контролировать пытаемся и так далее. Хотя некоторые ядерные державы особо близким странам где-то технологии эти подбрасывают, а против неугодных воюют. Вот это тоже плохо. Потихоньку ядерное оружие расползается.
Но это будут семечки по сравнению с тем, что может быть – лекарства, продукты питания, биологическое оружие, притом технологии высочайших видов и типов, что проконтролировать будет практически невозможно. А террористы быстро воспользуются этими новейшими технологиями, чтобы бороться по всем фронтам против нормальных людей. Вот это не будет поддаваться контролю, как ядерное оружие. Ядерное оружие – это цветочки, а вот ягодки нам могут подкинуть через современные технологии. На эту проблему надо широко смотреть не только через призму борьбы с терроризмом в интернете. Вот оно фактически на подходе это оружие – страшное оружие, вне контроля человечества.
Результаты минской конференции будут использовать на саммите руководителей контртеррористических учреждений государств ООН в июне будущего года.