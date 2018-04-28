﻿ Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством

28.04.2018 - 18:55

Новости Беларуси. В ходе совещания с руководством Житковичского райисполкома Президент отметил, что требования к дисциплине на предприятиях будут значительно ужесточаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обратил внимание и на проблему пьянства. Уже после совещания глава государства прогулялся по центральной части Житковичей и тепло пообщался с местными жителями.

Показали Президенту райагротехсервис, где доложили о перспективах развития предприятия, создании новых рабочих мест и мерах по повышению конкурентоспособности.

Президент обратил внимание и на проблему пьянства и пообещал ужесточить дисциплину на предприятиях

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Елена Пузикова, заместитель начальника такси «Алмаз»
В Минске набирает силу скандал с участием администрации такси «Алмаз»
С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно
С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно
«Было бы неплохо немного этот срок увеличить»: сколько времени есть у бывшего работника, чтобы взыскать зарплату?
«В трудовых правоотношениях нужно реагировать быстро»: какие сроки исковой давности существуют?
Доброе имя и деловая репутация: какие дела в трудовых отношениях не имеют срока давности?
«Определяется три вида случаев»: сколько есть времени, чтобы оспорить увольнение?
«Самый короткий – по делам увольнения»: с какого момента считают срок давности в трудовых отношениях?
«10 годовых заработков»: какая компенсация положена родным погибшего на производстве
Все новости по теме Трудовые отношения
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru