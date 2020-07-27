Президент Беларуси о зарплатах сельчан: «Уравниловки быть не должно»
Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы должен составить минимум 9,5 миллионов тонн. Об этом сегодня, 27 июля, заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Урожайность культуры на этом участке составляет более 97 центнеров с гектара. Президенту доложили о ходе жатвы в Минской области.
Несвижский район входит в тройку лидеров столичного региона. Средняя урожайность по району – 64 центнера с гектара.
Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан. Уравниловки, уверен Президент, быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо выхватывать каждый погожий час и не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке, подсушивать. Мы все-таки живем в зоне рискованного земледелия. И вести активней надо уборку.
Мы к уровню прошлого года по темпам отстаем. Поэтому надо стараться, чтобы хотя бы выйти на тот уровень, который был в прошлом году. Техники – море. Организовать надо. Не забывайте людям заплатить. Они же в сельском хозяйстве ждут уборку, потому что уборка, посевная – это основные кампании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить за работу. Уравниловки быть не должно.
«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна
Александр Лукашенко посетил также Несвижский завод детского питания. Ознакомился с технологическим процессом.
Завод по переработке молока запустили 4 года назад. Объем прямых иностранных инвестиций составил свыше 95 миллионов евро. О предприятии говорят с приставкой «суперсовременное».
Здесь внедрены передовые технологии, все процессы максимально автоматизированы. В сутки перерабатывают 270 тонн молока, в ближайшие годы намерены выйти на проектную мощность в 500 тонн. Основная часть продукции уходит на экспорт в Россию.
«Просто спокойно работаю». В Гродненском районе наградили комбайнера, который намолотил 3 тысячи тонн зерна
Новости Беларуси. 27 июля стали известны имена комбайнеров, которые первыми в стране намолотили 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудовую победу отмечают в Гродненском районе.
Андрей Росеник из сельхозпредприятия имени Кремко три дня назад убрал 2 тысячи тонн хлеба, еще 1 тысячу намолотил за эти выходные – на озимых культурах. Их урожайность – под 95 центнеров с гектара – это один из лучших показателей в хозяйстве за последние 7 лет.
А ведь для комбайнера это уже 15-я уборочная. В последние годы он всегда в лидерах жатвы, в 2020 и 2019 годах становился первым в стране тысячником. Трудолюбие хлебороба оценило руководство хозяйства – доверило новенький комбайн.
Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В.И. Кремко:
Просто работаю, спокойно, в спокойном режиме. У нас смотрят за потерями, настраивают комбайны, так что тут надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать.
Руководитель поставил задачу – 5 тысяч. Постараемся, конечно. Урожайность позволяет, поля есть, будем работать.
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Сергей Кремко, председатель правления ПК имени В.И. Кремко:
Впервые Росеник, который намолотил 3 тысячи тонн, за вчера намолотил 350 тонн – это рекорд дневной по хозяйству. Думаю, что за период этой уборки будет установлен им рекорд всего намолота, самый большой за всю историю хозяйства – одного комбайнера.
К слову, в Гродненском регионе самая высокая урожайность – почти 51 центнер с гектара. Всего средний по стране показатель – 39,2 центнера на круг. Уже убрано 18,5 % площадей. Общий намолот – свыше 1,5 миллионов тонн зерна.
Около трети полей убрано в Гомельской и Брестской областях. Включаются в работу и на севере страны – хлеба готовы к уборке и в некоторых хозяйствах Витебской области. Неплохие темпы и в центральном регионе.