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Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции

14.02.2019 - 20:50

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры проходят в формате чаепития на территории санатория «Русь».

14 февраля в Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии. Положение дел в арабской республике обсудили лидеры России, Ирана и Турции, главные гаранты мирного урегулирования ситуации в регионе.

Сегодняшние встречи Александра Лукашенко в формате «без галстуков» могут быть полезны для участников саммита в решении ближневосточных проблем. Беларусь как переговорная площадка имеет большой опыт.

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