Президент Беларуси: вокруг ЕАЭС складывается очень серьёзная обстановка, идёт экономическая война
Новости Беларуси. Вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 30 ноября на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
Глава государства отметил, что на 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических. Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет.
Президент заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.
Александр Лукашенко:
Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз.
Из-за эпидемической ситуации заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в онлайн-формате. По предварительным данным, повестка будет включать 28 вопросов. Лидеры стран ЕАЭС должны, в том числе утвердить стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ должен был быть подписан главами государств еще в мае, но из-за недоработок было решено лишь «в целом одобрить» эту программу.
«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС
Новости Беларуси. Беларусь предложила внести изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщили в Коллегии ЕЭК. Предложения коснутся упаковки из новых видов материалов и снизят уровень их негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Беларусь внесла в комитет по спорам в ЕАЭС вопросы о маркировке лекарств и поставках стройматериалов. Россия в свою очередь обратилась с запросом о правовом регулировании деятельности пассажирских перевозок автомобилями такси, в том числе с использованием онлайн-платформ.
На брифинге обсудили и экономическую ситуацию в ЕАЭС. Так, из-за пандемии в государствах Союза планируют сокращение темпов роста ВВП в 2020 году почти на 4 %.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодняшняя конференция имеет принципиальное значение для согласования позиций государств-участников по стратегическому развитию ЕАЭС. Естественно, особый акцент будет делаться на формировании правовой или юридической системы нашего объединения. Это своего рода «скелет», который позволит нам ускорить процессы интеграции и устранить барьеры, которые мешают нам в развитии нашего экономического пространства.
Пандемия сказалась и на рынке труда ЕАЭС. В России число трудовых мигрантов из бывших советских республик снизилось на 41 %. В Беларуси же, напротив, количество работников из других стран Союза растет.