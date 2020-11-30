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Президент Беларуси: вокруг ЕАЭС складывается очень серьёзная обстановка, идёт экономическая война

30.11.2020 - 11:26

Новости Беларуси. Вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 30 ноября на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Глава государства отметил, что на 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических. Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет.

Президент заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

Александр Лукашенко:
Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз.

Из-за эпидемической ситуации заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в онлайн-формате. По предварительным данным, повестка будет включать 28 вопросов. Лидеры стран ЕАЭС должны, в том числе утвердить стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ должен был быть подписан главами государств еще в мае, но из-за недоработок было решено лишь «в целом одобрить» эту программу.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мясникович
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«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС

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Новости Беларуси. Беларусь предложила внести изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщили в Коллегии ЕЭК. Предложения коснутся упаковки из новых видов материалов и снизят уровень их негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Беларусь внесла в комитет по спорам в ЕАЭС вопросы о маркировке лекарств и поставках стройматериалов. Россия в свою очередь обратилась с запросом о правовом регулировании деятельности пассажирских перевозок автомобилями такси, в том числе с использованием онлайн-платформ.

На брифинге обсудили и экономическую ситуацию в ЕАЭС. Так, из-за пандемии в государствах Союза планируют сокращение темпов роста ВВП в 2020 году почти на 4 %.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодняшняя конференция имеет принципиальное значение для согласования позиций государств-участников по стратегическому развитию ЕАЭС. Естественно, особый акцент будет делаться на формировании правовой или юридической системы нашего объединения. Это своего рода «скелет», который позволит нам ускорить процессы интеграции и устранить барьеры, которые мешают нам в развитии нашего экономического пространства.

Пандемия сказалась и на рынке труда ЕАЭС. В России число трудовых мигрантов из бывших советских республик снизилось на 41 %. В Беларуси же, напротив, количество работников из других стран Союза растет.