Президент Беларуси: «Защитите учителей от всяких нападок»
Новости Беларуси. 24 августа во Дворце Независимости Президент принял с докладом министра образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о подготовке к учебному году: «Не должны отличаться дети из семей богатых от детей из семей победнее»
Сейчас работники образовательной сферы подвергаются информационным атакам. Требование Президента – защитить учителей и дать им возможность спокойно трудиться. Он также отметил, что дарить знания в школах должны действительно государственные люди.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей. Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться. У нас государственное образование, государственные школы, государственная идеология. И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно.
С 1 сентября в Беларуси двери откроют три тысячи школ. Три из них – новостройки. Планируется, что к учебе приступят свыше миллиона юных белорусов.
Александр Лукашенко о подготовке к учебному году: «Не должны отличаться дети из семей богатых от детей из семей победнее»
Новости Беларуси. Новый учебный год надо начинать активно, а самих учителей защищать от любых нападок. 24 августа во Дворце Независимости Президент принял с докладом министра образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Защитите учителей от всяких нападок»
Игорь Карпенко доложил главе государства о готовности учебных заведений. Александр Лукашенко поручил активизировать процесс подготовки к учебному году и оказать всю необходимую помощь детям и родителям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем. Но тогда вы меня не послушались, поэтому послушайте теперь.
Нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы нам это ни стоило. Посмотрите (это я каждый год говорю), чтобы детишки в школу пошли в каком-то внешне равном статусе. Не должны отличаться дети из семей богатых от детей из семей победнее. Надо помочь там, где надо помочь. Особенно бедным семьям, многодетным. Хотя уже не знаю, как многодетным помогать – такой пакет у нас со стороны государства социальный, которого не имеет ни одно государство. И предприятия молодцы: от сельхозпредприятий до крупных промышленных – все помогают. Кто рюкзак соберет со всеми учебниками и тетрадками, канцелярскими товарами, кто-то детишкам форму купит школьную, кто-то деньжат подбросит. По-разному бывает, но все присоединились.