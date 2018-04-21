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Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

21.04.2018 - 14:34

Новости Беларуси. Каждый год к масштабному апрельскому марафону присоединяется и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Александр Лукашенко благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине – недалеко от агрогородка Александрия в Могилевской области. Работы по наведению порядка Президент выполняет вместе со своими сыновьями. Известно, что в детстве это место было одним из любимых у Александра Лукашенко.

С родником его связывает и семейная история. В свое время криницу обустроил дед Президента – плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. Вода в источнике освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, встречаются здесь и зарубежные туристы.

Трофимова криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Президента. Сейчас возле криницы разбит небольшой сад.

Татьяна Ковалева, житель агрогородка Александрия:
С тех пор, как мы открыли для себя эту криницу, приходим сюда. Здесь чистейшая вода. Если ею поливать растения, они быстрее растут. Это говорит о том, что вода чистая экологически. Приятно ее попить. Даже прийти сюда приятно, приходим всей семьей. Сделать компотик, попить чай, нет осадка. Даже бывает, когда от обычной воды пеночка наверху плавает, в этом случае такого нет. Вода действительно чистая.

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

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