﻿ Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома

07.12.2017 - 16:34

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им стал Сергей Савицкий. До этого он был первым заместителем главы Дзержинского райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

Сергею Савицкому – 36 лет. Родился он в Брестской области. Имеет сельскохозяйственное образование. Кандидатуру нового главы рассмотрят на заседании районного Совета депутатов. И после этого официально представят коллективу.

Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кадровый понедельник у Президента: новые лица в столичной милиции и учебном центре «Печи»
Кадровый понедельник у Президента: новые лица в столичной милиции и учебном центре «Печи»
Мы виноваты в том, что это произошло: Президент Беларуси о гибели рядового Коржича
Мы виноваты в том, что это произошло: Президент Беларуси о гибели рядового Коржича
Имейте в виду, что здесь место несладкое: Сергей Дорошко назначен начальником ГУВД Минска
Имейте в виду, что здесь место несладкое: Сергей Дорошко назначен начальником ГУВД Минска
Президент освободил от должности начальника 72-го объединенного учебного центра в Печах
Фото: СК
Андрей Смаль назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Беларусь
Президент Беларуси отстранил от должностей руководителей Оперативно-аналитического центра
Президент Беларуси отстранил от должностей руководителей Оперативно-аналитического центра
О национальном кинопроекте, зарплатах работников сферы культуры и будущем белорусского театра. Первое интервью Юрия Бондаря в должности министра культуры
О национальном кинопроекте, зарплатах работников сферы культуры и будущем белорусского театра. Первое интервью Юрия Бондаря в должности министра культуры
Первое интервью Юрия Бондаря в новой должности. Большое интервью министра культуры смотрите в программе «Неделя»
Первое интервью Юрия Бондаря в новой должности. Большое интервью министра культуры смотрите в программе «Неделя»
Все новости по теме Отставки и назначения в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru