«Президент, говоря о вакцине, всё-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов»

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Перед собранием, перед нашим вече у нас был большой разговор у Президента по законам здравоохранения. Мы расставили вехи совершенствования, я не буду сейчас занимать время. Очень не революционно, а эволюционно: и дорожная карта, и совершенствование постдипломного образования, и It-сфера, то, что сегодня тут звучало.

Алена Сырова, ведущая:

Да, и система рисков для врачей.

Дмитрий Пиневич:

Да, совершенно верно, это достаточно прорывные вещи.

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Было очень приятно услышать, что Президент, говоря о вакцине, все-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов, специалистов и ученых, правда, в области ветеринарии. Но наш опыт можно использовать и для выработки собственной вакцины, конечно, во взаимодействии, в сотрудничестве и с Российской Федерацией, и с Китаем, может быть еще с рядом стран.

Дмитрий Пиневич:

Вначале при производстве собственной вакцины было 20 экспертов, чиновников не было. Мы слушали экспертов.