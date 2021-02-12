«Президент, говоря о вакцине, всё-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов»
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Перед собранием, перед нашим вече у нас был большой разговор у Президента по законам здравоохранения. Мы расставили вехи совершенствования, я не буду сейчас занимать время. Очень не революционно, а эволюционно: и дорожная карта, и совершенствование постдипломного образования, и It-сфера, то, что сегодня тут звучало.
Алена Сырова, ведущая:
Да, и система рисков для врачей.
Дмитрий Пиневич:
Да, совершенно верно, это достаточно прорывные вещи.
Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Было очень приятно услышать, что Президент, говоря о вакцине, все-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов, специалистов и ученых, правда, в области ветеринарии. Но наш опыт можно использовать и для выработки собственной вакцины, конечно, во взаимодействии, в сотрудничестве и с Российской Федерацией, и с Китаем, может быть еще с рядом стран.
Дмитрий Пиневич:
Вначале при производстве собственной вакцины было 20 экспертов, чиновников не было. Мы слушали экспертов.
Александр Лукашенко: создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно
Новости Беларуси. В непростые для всего мира времена нельзя обещать, что уже завтра мы проснемся в очень богатой стране. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 февраля, подводя итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы можем сколько угодно создать здесь фантомов и сказать, что мы через год или в этой пятилетке станем процветающим государством. И кто в это поверит? И не потому что мы не можем, не потому что у нас нет богатств. А потому что мир ошалевший настолько неопределенный, что мы не знаем, что будет завтра. Каким путем пойти? Вот мы определили этот путь, нащупали его, исходя из нашего опыта, исходя из нашей жизни. Вы уверены, что завтра на нас не обрушится какая-нибудь очередная пандемия, и нам придется корректировать этот курс? Я не уверен. Мы, конечно, будем это делать, мы будем стремиться, мы будем идти этим путем. И в эти неопределенные минуты, минуты неопределенности нашего будущего, мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить. Поэтому, создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно. Говоря о возможных преобразованиях, мы должны, безусловно, исходить из собственных национальных интересов. Но, конечно, видя, что творится вокруг, помнить, что единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, являются суверенитет и независимость нашей страны.
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