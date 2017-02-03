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Президент лично контролирует ситуацию на промышленных гигантах

03.02.2017 - 13:25

Новости Беларуси. Трудные времена одинаково ударили по частным и государственным предприятиям. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент рассказал, что лично контролирует состояние дел на таких промышленных гигантах, как МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаш", БМЗ, сравнивает с тем, что происходит на приватизированных предприятиях, например, "Амкодоре".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудные времена одинаково ударили и по частным предприятиям, и по государственным. Практически одно и то же", - отметил Александр Лукашенко. Вместе с тем "Амкодор" выигрывает в скорости реализации проектов. "Смотришь - за год-полтора уже стоит новое производственное предприятие, то есть быстрее это делается. Но все равно те же проблемы - оборотных средств не хватает.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

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