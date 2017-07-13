новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»

13.07.2017 - 16:34

Новости Беларуси. Современные технологии, отличное качество и высокая рентабельность. Президент Молдовы Игорь Дадон посетил агрокомбинат «Дзержинский» в рамках своего визита в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительной делегации показали молочно-товарный комплекс предприятия.

И рассказали об организации производства, в частности - систему видеонаблюдения. Животные под пристальным наблюдением,

содержатся при строго определенной температуре и влажности.

Недаром, здесь одна корова дает более 10 тысяч литров молока в год. Кстати, президенту Молдовы удалось сразу же на месте попробовать ценный продукт.

Ион Пержу, советник президента Республики Молдова по агропромышленному комплексу: 
Мы все время летали в Европу, чтобы посомотреть высокотехнологические комплексы. То что мы видели – это последний крик моды. Мы знаем про эти технологии, но даже не чувствуется, что мы находимся нав ферме. У нас таких комплексов нет, нам есть чему учиться. 

Вадим Кунц, директор филиала ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Самое главное – это соблюдение технологии производства молока, начиная от людей, от их умения, знаний, за счёт генетики скота. Мы работаем над этим постоянно, подбираем лучшее.

Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Надеюсь, новые модели будут на кишиневских улицах»: Игорь Додон посетил «Белкоммунмаш»
«Надеюсь, новые модели будут на кишиневских улицах»: Игорь Додон посетил «Белкоммунмаш»
Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты
Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты
Переговоры Александра Лукашенко и президента Молдовы пройдут в Витебске 13 июля
Переговоры Александра Лукашенко и президента Молдовы пройдут в Витебске 13 июля
Более 60% рынка Молдовы – это тракторы МТЗ: Игорь Додон посетил Минский тракторный завод
Более 60% рынка Молдовы – это тракторы МТЗ: Игорь Додон посетил Минский тракторный завод
Игорь Додон намерен посетить ряд предприятий Минска
Игорь Додон намерен посетить ряд предприятий Минска
Президент Молдовы 12 июля примет участие в открытии «Славянского Базара»
Президент Молдовы 12 июля примет участие в открытии «Славянского Базара»
Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова
Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип: хорошие отношения с Беларусью являются очень наглядным примером
Дни культуры Молдовы открылись в Минске 6 июня
Дни культуры Молдовы открылись в Минске 6 июня
Все новости по теме Беларусь-Молдова
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru