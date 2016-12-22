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Президент на открытии МКАД-2: за одну пятилетку мы восстановим дороги местного значения

22.12.2016 - 18:00

Новости Беларуси. Вторая кольцевая дорога вокруг Минска открыта для движения. Участие в торжествах принял глава государства Александр Лукашенко.

Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска – около 160 километров.

Для создания покрытия дороги активно использовался цементобетон, который отличается долговечностью и требует меньших затрат на ремонт и содержание. Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников дорожно-строительных организаций-подрядчиков за проделанную работу и рассказал о перспективах развития дорожной сети страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поскольку мы уделяли большое внимание этих крупных дорог, республиканского значения, прохудилась местная сеть и дороги не очень. Поэтому мы приняли решение в будущем году программой, берем кредит в банке и потом возвращать будем кредит из тех пошлин, которые платит население в бюджет.

Каждый агрогородок, а их порядка 2000, должен быть соединен с районным центром.

А от районных центров до областных у нас более-менее неплохие дороги, но их кое-где тоже надо приводить в порядок. И за одну пятилетку мы восстановим дороги местного значения.

Президент на открытии МКАД-2: за одну пятилетку мы восстановим дороги местного значения

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