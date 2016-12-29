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Президент назначил председателем Госпогранкомитета Анатолия Лаппо

29.12.2016 - 21:31

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 декабря принял ряд кадровых решений. Заместителем премьер-министра Беларуси назначен Василий Жарко. Представляя кандидатуру, глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила, что на всех участках профессиональной деятельности Жарко зарекомендовал себя компетентным и инициативным руководителем.

Систему здравоохранения он возглавлял более 10 лет.

За это время в отрасли проведены реформы, которые вывели отечественную медицину на мировой уровень. Президент отметил, именно эту кандидатуру выбрал среди ряда претендентов на должность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Действительно, есть в вашей отрасли серьезные успехи. Но и огромное количество недостатков, которыми вам придется заниматься и в должности вице-премьера. Еще я выбрал потому, что вы у нас министр уже с огромным опытом. Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности.

Это говорит о том, что вы имели большие задачи, которые надо было решать, и их решали. В общем-то, вы задачи Президента никогда не проваливали, особенно по лекарствам и так далее – это в историю войдет. Я очень надеюсь, что вы и эту задачу решите. Точнее, организуете людей, сплотите на решение задачи.

Новому вице-премьеру, который будет курировать социальную сферу, глава государства поставил конкретные задачи.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Президент поставил задачи – продолжить совершенствование образовательного процесса, учебных программ, пересмотреть подходы с учётом ранее высказанных требований при поступлении. Также обратить внимание Президент потребовал на развитие спорта в нашей стране, на достижение результатов,

жёстко потребовал, чтобы в 2017 году заработная  плата была от 500 долларов,

поэтому придётся много работать мне параллельно с моими коллегами для того, чтобы выполнить это поручение Президента. 

Новый руководитель и в пограничном ведомстве.

Председателем Госпогранкомитета назначен Анатолий Лаппо.

До назначения на эту должность он работал заместителем руководителя этой структуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы знаете эту службу, вы знаете, что надо оставить, что убрать, надо оптимизировать всё. Всё, что вы сэкономите, это у вас останется, у вас никто не заберёт, но оптимизация коснётся и пограничных войск.

Но самое главное – это надлежащее исполнение долга пограничника. Он никому ничего не прощает, ничего не должен прощать. Только вам позволено ходить по последнему метру нашей земли,. И вы должны по этому последнему метру нашей родной Беларуси достойно ходить, охраняя и оберегая её.

Вы должны защитить наше отечество – вот ваша главная задача, и соответственно подбирать для этого пограничников.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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