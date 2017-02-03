Президент не исключает отмены Декрета N3

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности отмены декрета №3. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщила БЕЛТА.
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности отмены декрета №3. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщила БЕЛТА.
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