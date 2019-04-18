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Президент обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля

18.04.2019 - 21:02

Новости Беларуси. 19 апреля Президент Беларуси обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшее политическое событие, во время которого концептуально отображаются основные позиции в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе.

Не останутся без внимания и темы, которые подсказали сами белорусы. Содержание Послания подготовлено исходя из анализа обращений, поступивших перед «Большим разговором с Президентом».

Традиционно в Овальный зал Дома правительства, где выступит Александр Лукашенко, приглашены высшие должностные лица, члены Совета министров, представители дипкорпуса, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов, банков и СМИ. Особенно широко будет представлена общественность: депутаты прошлых созывов, представители движений, студенты и журналисты из регионов.

Выступление Александра Лукашенко будут транслировать в прямом эфире телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал радио. Начало в 10.30. Телеверсию Послания покажут в вечернем эфире все белорусские телеканалы.

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