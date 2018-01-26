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Президент подписал указ «О налогообложении»: какие изменения внесены в налоговую систему Беларуси

26.01.2018 - 20:09

Новости Беларуси. Налоговый кодекс в 2018 году скорректирован не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал соответствующий указ. Его цель – обеспечить наполнение доходной части бюджета. В указе проиндексированы ставки налогов, вычеты и льготы по подоходному налогу, исходя из прогнозов по инфляции на 2018 год. Также на 20 % увеличены критерии упрощенной системы налогообложения: ей сможет воспользоваться более широкий круг  плательщиков, и утверждены новые нормы, направленные на развитие деловой инициативы в стране.

Игорь Скринников, начальник главного управления методологии и налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
Будет предусмотрена возможность уплаты исполнения налогового обязательства за плательщика третьими лицами. Также предусмотрено нормами указа, что в случае, если налоговые органы списывают со счетов плательщика-дебитора суммы обязательств по исполнению налоговых платежей, то должны в обязательном порядке проинформировать данного плательщика. Для отдельных хозяйственных операций предусматривается отмена обязанностей выставления электронных счет-фактур. Все нормы, которые нашли отражение в указе главы государства «О налогообложении», носят либеральный характер и направлены на упрощение порядка осуществления предпринимательской деятельности.

Правительство уже работает над обновленным Налоговым кодексом. Планируется, что документ вступит в силу с 2019 года.

Президент подписал указ «О налогообложении»: какие изменения внесены в налоговую систему Беларуси

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