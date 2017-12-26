﻿ Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси

26.12.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Ограничения на реконструкцию домов под снос снимут в Беларуси. Соответствующий указ подписал 26 декабря глава страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в области охраны и использования земель. Он отменяет все ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов.

До принятия решения об изъятии земли для госнужд, владелец может реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади. Также он может возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.

Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беспризорная собака
Минчанка перестала кормить грудью после укуса собаки
«Там мыши уже до четвертого этажа доходят». Плюшкин на улице Ташкентской в Минске не дает жизни соседям
350 домов остались без воды в Витебске из-за коммунальной аварии
350 домов остались без воды в Витебске из-за коммунальной аварии
«Когда постоянно движешься, шевелишься, не мёрзнешь»: на гомельском предприятии в декабре работают без отопления
Зеленая вода из крана в Минске: что делать и зачем это нужно?
Зеленая вода из крана в Минске: что делать и зачем это нужно?
Новый деревянный мост в Березинском заповеднике. Как изменится жизнь жителей и зубров?
Новый деревянный мост в Березинском заповеднике. Как изменится жизнь его посетителей?
День открытых дверей в ЖЭСах Минска: с какими вопросами обращались люди?
День открытых дверей в ЖЭСах Минска: с какими вопросами обращались люди?
Уборка и благоустройство Минска – что нового: «Большой город»
Все новости по теме Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru