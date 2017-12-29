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Президент посетил новый радиологический корпус онкодиспансера в Минске: как оснащен медцентр

29.12.2017 - 14:11

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил новый радиологический корпус минского онкодиспансера 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он считается одним из старейших в республике.

Как организована работа в центре, 29 декабря показали и рассказали Президенту. Оснащен диспансер самым современным оборудованием, позволяющим проводить сложнейшие операции: к примеру, позитронно-эмиссионный томограф (таких в стране только два), гамма-камеры и многое другое.

Для того, чтобы создать условия для самой качественной диагностики и ядерной медицины, здесь продумано всё до мелочей. В каждой палате установлены видеокамеры, чтобы не отходя от пульта следить за состоянием больных. Ведь почти во всех случаях после непростого лечения люди какое-то время должны находиться изолированно.

Во время посещения центра Президент пообщался и с пациентами, и с теми, кто уже вернулся к полноценной жизни.

И хотя онкологи постоянно отмечают, что ранняя диагностика рака – 99 % успеха, сегодня в новом корпусе говорят и об эффективности терапии, которую дает ядерная медицина. Для пациентов с раком щитовидной железы это практически стопроцентное выздоровление.

Всего с 90-го года в республиканском центре пролечили более 26 тысяч таких пациентов. Из них полторы тысячи детей. Кстати, воспользоваться услугами диагностики и лечения в диспансере могут граждане из всех регионов Беларуси. При наличии свободных мест здесь планируют работать и на экспорт медицинских услуг.

Президент посетил новый радиологический корпус онкодиспансера в Минске: как оснащен медцентр

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