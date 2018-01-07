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Президент Беларуси поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова

07.01.2018 - 14:49

Новости Беларуси. Рождество побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнул в поздравлении с праздником православных христиан Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рождество – время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии.

Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям.

Президент Беларуси поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова

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