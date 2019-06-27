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Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Беларусь

27.06.2019 - 23:53

Новости Беларуси. Эмомали Рахмон планирует присутствовать на торжественной церемонии закрытия вторых Европейских игр, а до этого ознакомиться с культурой и природой нашей страны и провести переговоры с Президентом Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудят белорусско-таджикское сотрудничество, а также выполнение договоренностей, которых достигли во время визита главы нашего государства в Душанбе в 2018 году.

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К слову, по итогам 2018-го наш товарооборот насчитывает практически 37,5 миллионов долларов. Как его повысить и каким направлениям торговли стоит уделить особое внимание, в эти дни обсудят в Минске. В составе делегации Таджикистана – глава МИД республики, министры образования и науки, сельского хозяйства, культуры, глава Комитета по делам молодежи и спорта.

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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Новости Беларуси. Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее посетят многочисленные зарубежные гости.

Сегодня, 25 июня, состоялся телефонный разговор Президента Беларуси со своим таджикским коллегой. Александр Лукашенко обсудил предстоящий визит Эмомали Рахмона в Минск. Также стороны рассмотрели повестку будущих переговоров и вопросы развития сотрудничества в различных сферах.



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