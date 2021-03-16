Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле
Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров – цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт»
Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях – высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1: создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу. В ближайшее время к вопросу вернутся.
Как отметил глава государства, цифровые технологии нужно рассматривать не только с позиции угроз, акцент и на возможностях для развития. Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, 2020 год для Парка высоких технологий стал наиболее успешным. Рекордный экспорт 2020-го: более 2,5 миллиардов долларов.
Всеволод Янчевский об итогах работы ПВТ в 2020-м: это самые лучшие результаты работы Парка высоких технологий за 15 лет
По сравнению с 2019-м прирост на 25 %, а общий объем производства вырос на 43 %. Прибавилось и резидентов. Компаний сейчас 1021. Залог такого успеха – политика государства в отношении ПВТ. Тем не менее, Александр Лукашенко уверен, что у нас есть огромный потенциал роста.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тем, кто начнет сейчас вопить, что мы тут зажимаем, закрываем, чуть ли не на IT опять наступаем, на финансовый рынок, хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны, цивилизованном контроле. А с другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент.
То, что у нас сделано, – уже немало. В стране появилась новая и очень эффективная отрасль экономики. Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит и ценовой устойчивости.
Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт»
Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров – цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях – высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1: создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу. В ближайшее время к вопросу вернутся.
Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле
Шла речь и о работе криптобирж. Президент подчеркнул, что сегодня использование криптовалют – обыденная практика во многих государствах. Ими можно расплатиться наравне с традиционными деньгами. При этом наша страна – одна из первых в мире в 2017 году приняла специальный Декрет.
Всеволод Янчевский об итогах работы ПВТ в 2020-м: это самые лучшие результаты работы Парка высоких технологий за 15 лет
Так, мы создали правовые условия для развития этих технологий. И, как отметил глава государства, за три года наработана конкретная практика. Вместе с тем уже назрела необходимость усилить контроль в этой сфере. Правительство предлагает наделить этими полномочиями Администрацию ПВТ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За три года наработана конкретная практика, получен реальный опыт. Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности.
Поэтому правительство, Комитет госконтроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах.