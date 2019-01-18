Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Политика

Президент встретился с министрами, в разное время возглавлявшими МИД Беларуси

18.01.2019 - 14:12

Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 января встретился с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими внешнеполитическое ведомство. Такой разговор приурочили к вековому юбилею белорусской дипломатической службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко не скрывает, что прислушивается к мнению опытных дипломатов. Их успехи очевидны и признаются на мировой арене. Минск стал европейской столицей миротворческих инициатив.

На встрече Александр Лукашенко подчеркнул важность многовекторности белорусской внешнеполитической модели и приверженность официального Минска интеграционной политике. Несмотря на турбулентную эпоху, Беларусь проводит самостоятельную и независимую линию. Главным является сохранение суверенитета, – подчеркнул Президент.

Новости по теме

Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан

В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске

Александр Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях

Александр Лукашенко поздравил президента Мьянмы с Днём Независимости

Президент Беларуси: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми тёплыми чувствами

В китайском Ланфане запретили жителям отмечать Рождество

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана и народ этой страны с Днём Независимости

С 28 ноября – Рождественский пост: что включить в рацион, а чего нельзя делать
‡агрузка...
Новости 24 часа

Двухлетний мальчик, упавший в 100-метровую шахту, всё ещё не обнаружен

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Два истребителя столкнулись в России. Ведутся поиски

Наводнение в Аргентине: затоплены тысячи домов

В Гонконге столкнулись два автобуса: пострадали более 30 детей

Специальная почтовая марка выпущена ко Дню спасателя

Более 100 учеников одной школы Гродно одновременно не пришли на занятия

Какие вопросы будут решаться на белорусско-российском деловом совете?

Все новости