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Президент заслушал доклад Владимира Караника по ситуации с коронавирусом

12.02.2020 - 19:54

Новости Беларуси. Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр здравоохранения доложил о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также о мерах, которые принимают в стране, чтобы минимизировать угрозу завоза и распространения этой болезни. 

Президент Беларуси о коронавирусе: Вирусов много бродит сейчас. Время такое. Не надо людей пугать

Напомним, Беларусь оказала Китаю гуманитарную помощь. О ее результатах министр также рассказал Президенту. В Беларуси случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.

Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек

В то же время с 30 января в режим повышенной готовности переведена работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения. Созданы резервы лекарств, средств индивидуальной защиты.

Обсудили в разговоре взаимодействие между различными министерствами и ведомствами, которые задействованы в организации санитарно-карантинного контроля.

Александр Лукашенко особо отметил, что необходимо принять исчерпывающие меры по организации мероприятий. Они должны быть эффективными, но не избыточными. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник
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В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом

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Новости мира. В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом. Его смогут использовать при разработке лечения и лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава ВОЗ заявил, что первую вакцину создадут не раньше, чем через полтора года. Между тем, в Китае процент излечившихся за две недели вырос практически в 10 раз. Победили болезнь около 5 тысяч человек. Но делать прогнозы преждевременно.

Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек

Ситуация по-прежнему остается серьезной. По последним данным, жертвами коронавируса стали более 1100 человек. Число инфицированных приблизилось к 45 тысячам. Накануне у вируса появилось официальное название «Ковид-19». Эксперты ВОЗ призывают все страны принять меры профилактики и признать вирус угрозой обществу номер один. 