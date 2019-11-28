Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед его началом он встретился с президентом Кыргызстана.
Белорусский лидер отметил большую роль этой страны в год председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. С такой же ответственностью Бишкек относится и к работе на площадке Евразийского экономического союза.
На двухсторонней встрече президенты обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота. Между Минском и Бишкеком подписано без малого полсотни соглашений. Товарооборот в 2018 году превысил 130 миллионов долларов. Наш экспорт почти в 10 раз превалирует над импортом.
Растут и поставки белорусских услуг. В этом Центрально-Азиатском государстве открыты более полсотни представительств наших компаний.
В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали
Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»
Новости Беларуси. Ещё до начала саммита ОДКБ в Бишкеке Александр Лукашенко встретился со своим кыргызским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем. Конечно, под 200 миллионов долларов – это приличный товарооборот между республиками, но мы можем в разы увеличить его. И мы это будем делать.
Вы нисколько не сомневайтесь: мы никогда не будем для вас чужими людьми там, на Западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, – отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше.
Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке