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При поддержке ПВТ и крупных компаний Совет Республики подарил Минскому колледжу электроники компьютерный класс

01.09.2017 - 14:29

Новости Беларуси. Белорусские колледжи способны готовить качественные кадры для крупнейших IT-компаний и Парка высоких технологий. В этом убедился председатель Совета Республики, посетив 1 сентября Минский колледж электроники. При поддержке ПВТ и крупных белорусских компаний Совет Республики подарил колледжу новый компьютерный класс.

А БГУИР предложил студентам поучаствовать в создании бизнес-инкубатора на базе университета.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
В Беларуси востребованы в больших масштабах, я бы так сказал, высококвалифицированные кадры с профессионально-техническим уровнем образования и средним специальным. Уровень подготовки сегодня в среднеспециальных учреждениях образования у нас, в Беларуси, очень высок. И я скажу, что это университетский уровень.

К слову, в колледже работает Центр подготовки специалистов с особенностями развития.

Часть из них готовится стать профессиональными IT-дизайнерами.

При поддержке ПВТ и крупных компаний Совет Республики подарил Минскому колледжу электроники компьютерный класс

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