При столкновении микроавтобуса и Volkswagen в Минске пострадали 2 женщины: кадры с места ДТП

Новости Беларуси. В Минске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

По информации МЧС, авария случилась утром 1 февраля. Столкнулись Volkswagen Passat и Iveco Daily.

В легковом автомобиле Volkswagen оказалась зажата 30-летняя пассажирка. Ее из поврежденного транспортного средства деблокировали спасатели. Пострадавшую доставили в медучреждение с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Фото: МЧС

Также в больницу была доставлена еще одна женщина, которая находилась в салоне легкового автомобиля.

Страшная авария произошла на неделе в Гродно.