При столкновении микроавтобуса и Volkswagen в Минске пострадали 2 женщины: кадры с места ДТП

Новости Беларуси. В Минске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
По информации МЧС, авария случилась утром 1 февраля. Столкнулись Volkswagen Passat и Iveco Daily.
В легковом автомобиле Volkswagen оказалась зажата 30-летняя пассажирка. Ее из поврежденного транспортного средства деблокировали спасатели. Пострадавшую доставили в медучреждение с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.
Фото: МЧС
Также в больницу была доставлена еще одна женщина, которая находилась в салоне легкового автомобиля.
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