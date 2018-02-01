﻿ При столкновении микроавтобуса и Volkswagen в Минске пострадали 2 женщины: кадры с места ДТП | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

При столкновении микроавтобуса и Volkswagen в Минске пострадали 2 женщины: кадры с места ДТП

01.02.2018 - 11:24

Новости Беларуси. В Минске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

По информации МЧС, авария случилась утром 1 февраля. Столкнулись Volkswagen Passat и Iveco Daily.

В легковом автомобиле Volkswagen оказалась зажата 30-летняя пассажирка. Ее из поврежденного транспортного средства деблокировали спасатели. Пострадавшую доставили в медучреждение с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Фото: МЧС

Также в больницу была доставлена еще одна женщина, которая находилась в салоне легкового автомобиля.

Страшная авария произошла на неделе в Гродно.

Audi влетела в столб, погиб водитель – здесь подробнее.

Фото: МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ДТП на улице Ленина
«Инфинити» на большой скорости протаранил «Опель» в Минске
Легковушка резко затормозила и врезалась в микроавтобус или наоборот? Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии в Минске
Легковушка резко затормозила и врезалась в микроавтобус или наоборот? Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии в Минске
Фото: МЧС
Легковушке снесло половину салона. В Минске столкнулись Volkswagen и микроавтобус
Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь
Лобовое столкновение ВАЗ и Peugeot в Минске: пострадал 25-летний водитель
В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ
В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ
Был утомлен и ехал без очков. В Гомеле завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода
Был утомлен и ехал без очков. В Гомеле завершено расследование по делу водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода
В Уручье пьяный на легковушке протаранил рейсовый автобус
В Уручье пьяный на легковушке протаранил рейсовый автобус
На улице Кижеватова женщина перебегала дорогу и попала под автобус
На улице Кижеватова женщина перебегала дорогу и попала под автобус
Все новости по теме Авария в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru