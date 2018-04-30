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«Приключения мамули и Лео начинаются»: Азаренко выехала за пределы США для участия на турнире в Мадриде

30.04.2018 - 16:42

Новости США. Виктория Азаренко впервые за долгое время выезжает за пределы США.  

«Приключения мамули и Лео начинаются. Европа, мы идём. Первая остановка – Мадрид», – написала белорусская спортсменка на странице в Instagram.  

Ранее стало известно, что Азаренко подала заявки на турниры категории «Премьер» в Мадриде и Риме.  

Выезд Виктории с ребёнком за пределы США примечателен тем, что Лео было запрещено покидать Лос-Анджелес из-за судебных тяжб Азаренко с экс-бойфрендом за право опеки над сыном. Виктория не хотела оставлять сына одного, и была вынуждена тоже находиться в пределах США.  

После длительного перерыва Азаренко приняла участие на турнире в Индиан-Уэллсе, где проиграла американской теннисистке Слоан Стивенс. Следующим стал турнир Miami Open, где Виктория дошла до полуфинала, вновь уступив Слоан Стивенс.  

После двух выступлений Азаренко поднялась с 204 строчки рейтинга WTA, на 92.  

Фото: instagram.com/vichka35

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