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«Прилетайте в Беларусь»: зачем БРСМ смастерил скворечники с национальной символикой

28.02.2017 - 21:59

Новости Беларуси. Скворечники с национальной символикой украсят десятки деревьев в столице. Таким образом активная молодежь решила продемонстрировать гостеприимство в отношении иностранцев.

Напомним, туристический поток активизировался после введения безвизового режима для граждан 80 стран. Этой возможностью воспользовались уже более двух тысяч гостей.

Крылатую акцию так и назвали «Прилетайте в Беларусь». Стилизованные птичьи домики также напомнят о туристической привлекательности нашей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
80 государств граждане могут посещать сегодня Беларусь без визы на 5 дней. Это только начало. Очень важно, что молодежь тоже за это.

Дмитрий Туронок, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Иностранные туристы, приезжая к нам, могут познакомиться с нашей инфраструктурой, могут пообщаться с нашими людьми и узнать, какая на самом деле наша Республика Беларусь.

В ходе акции с 1 по 10 марта волонтеры во всех регионах страны смастерят скворечники и создадут «жилые комплексы» для пернатых туристов.

«Прилетайте в Беларусь»: зачем БРСМ смастерил скворечники с национальной символикой

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