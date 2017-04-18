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«Приличный аттракцион с экстремальным содержанием стоит порядка 600-700 тысяч рублей»

18.04.2017 - 21:41

Новости Беларуси. Как изменится система распространения билетов, рассказали в программе «Большой город».

Понимаю, что приобрести аттракцион – это большие деньги. В среднем, можете сказать – сколько стоит один аттракцион.

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:  
В среднем, приличный аттракцион механизированный, с каким-то экстремальным содержанием, стоит порядка 600-700 тысяч рублей.

Скажите, есть ли возможность приобрести, на сегодняшний день, какой-то такой?

Владимир Бабивский:
Хочется вспомнить классический ответ из художественного фильма: «Имею желание, но не имею возможности. Имею возможности, но не имею желания». Есть желание, есть возможности.

Но не хочется взять что-то, что повторяется уже в парках.

То есть, у нас аттракционы покупаются с таким условием, чтобы он был интересным. Нам один из производителей аттракционов  предлагает купить аттракцион – чуть-чуть другой, чуть-чуть больше, чуть-чуть выше, но такой же, как у нас уже стоит. У нас есть на это деньги, но нет желания. Вот такие возникают дилеммы.   

Аттракционы в минских парках – какие новые появятся и подорожают ли билеты?

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