Приложение «Голосую» теперь можно бесплатно скачать на мобильный телефон

Новости Беларуси. Активисты БРСМ разработали программу, которая поможет избирателям легко и быстро узнать все о компании в местные Советы депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Информация о кандидатах, участки для голосования, как их найти и как добраться – все это теперь под рукой.

Александр Заремба, разработчик приложения:

Когда избиратель берет в руки телефон, он вводит адрес, где он живет, и ему выбивает адрес, куда ему нужно будет пойти проголосовать. На этом адресе информация обо всех депутатах, за которых он может проголосовать, проживая по этому адресу.

Сейчас приложение доступно для устройств только одной системы. Но скоро его возможности станут шире.