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Примерить ханбок, увидеть халлю, попробовать кимчи: жители Минска погрузились в атмосферу Кореи

05.08.2017 - 16:50

Новости Беларуси. В Верхнем городе Минска сегодня проходит праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представление организовали так, чтобы у посетителей сложилось полное впечатление о Корее, которую ещё называют «страной утренней свежести». Зрители могли попробовать корейскую кухню, увидеть традиционные танцы с веерами, ножами и барабанами.

Ри Кими, председатель Ассоциации белорусских корейцев:
Корея – это развитая страна, занимает 11 место в мире по развитию экономики. Там люди такие же как белорусы – трудолюбивые, дружелюбные. Я считаю, что это самое ценное – люди. Страна очень интересная с горами, морями. Географически она очень интересная.


Праздник корейской культуры стал уже традиционным. В 2017 году он посвящен 25-летию дипломатических отношений между нашими странами.

Примерить ханбок, увидеть халлю, попробовать кимчи: жители Минска погрузились в атмосферу Кореи

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