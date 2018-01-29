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Принесёт помощь людям и поможет государству: Декрет №1 обсуждают в Минской области

29.01.2018 - 18:05

Новости Беларуси. К другим темам. Декрет №1 о привлечении незанятых в экономику – обсуждают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.


Согласно документу, местный власти должны создать условия для эффективного хозяйствования и способствовать снижению безработицы. Сейчас в столичном регионе – самый низкий показатель безработицы в стране – полпроцента. Наибольшее трудоустроены районы – Смолевичский и Стародорожский. Область активно реализует инвестпроекты, благодаря чему открываются новые производства и модернизируются старые. Все это требует рабочих рук. 

Между тем, существуют некоторые категории граждан, которые не очень стремятся найти себя в деле. Декрет поможет «устроить» и таких, что принесет пользу людям и государству.

Елена Помозова, заместитель председателя Комитета по работе, занятости и социальной защиты Миноблисполкома: 
Сегодня перед службой занятости стоит задача не только с теми, кто стоит на учёте, но и теми, кто по каким-то причинам ещё не вовлечён в трудовую деятельность. Важным здесь будет являться такое направление, как переобучение. Сегодня становится актуальным обучение под заказ нанимателя. Мы сегодня работаем с организациями всех форм собственности, в том числе и частными организациями. Самое главное для человека – желание трудиться, а в остальном ему государство поможет. 

Согласно декрету, на местах будут созданы специальные комиссии из представителей власти, общественных организаций и депутатов. Их задача – отслеживать ситуацию на рынке труда, контролировать уровень безработицы и принимать меры по созданию вакансий. Кроме того, планируется, что с 1 января 2019 года граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать субсидируемых государством услуги по полной стоимости.

Принесёт помощь людям и поможет государству: Декрет №1 обсуждают в Минской области

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