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Принимаются хорошие документы, а вот контроля за их исполнением пока недостаточно: Антуфьев о работе Межпарламентской ассамблеи СНГ

22.01.2018 - 18:34

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики встретился с временно исполняющим должность генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергеем Антуфьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как отметил Михаил Мясникович, в целом, Беларусь положительно оценивает работу этой организации. В рамках стран Содружества работает  много долгосрочных программ: «Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года», межгосударственная программа инновационного сотрудничества, программа по совместной борьбе с преступностью. Немало и локальных проектов. Подробно на встрече говорили  о возможности межпарламентского контроля за реализацией этих документов.

Сергей Антуфьев, временно исполняющий должность генерального секретаря – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ:
Принимаются хорошие документы, а вот контроля за их исполнением такого полновесного, это с позиций глав государств, пока недостаточно. Было высказано пожелание Президентом Республики Беларусь, чтобы Межпарламентская ассамблея взяла на себя вот эту форму контроля.

Среди задач на ближайшую перспективу – разработка модельного законодательства, позволяющая сближать и гармонизировать нормативно-правовые акты государств объединения и мониторинг избирательных процессов.  Эти вопросы стороны обсудили более детально. Тем более что 2018 год в СНГ пройдет под знаком больших политических кампаний: президентские выборы в России и Азербайджане, а так же в парламент Молдовы.

Принимаются хорошие документы, а вот контроля за их исполнением пока недостаточно: Сергей Антуфьев о работе Межпарламентской ассамблеи СНГ

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