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«Приятно бороться с собой прежде всего». Интервью Николая Козеко накануне зимних Олимпийских игр

29.01.2018 - 13:00

Новости Беларуси. Сегодня наших «зимников», как спортсменов, так и тренеров, в стране не застать, образно говоря – они уже «на пути» к Пхенчхану, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Но мы нашли возможность пообщаться с некоторыми из них, чтобы задать интересующие нас вопросы. Например, главному тренеру национальной команды по фристайлу Николаю Ивановичу Козеко.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
На хорошей ноте закончили Кубки мира. Там у нас два призера, давно такого не было, чтобы у нас в общем зачете и мужчины, и женщины на пьедестале. Антон Кушнир стал третьим в общем зачете, Анна Гуськова – вторая. Также мы второе место заняли в зачете Кубка нации, по итогам Кубка мира. Так что такое ободряющее настроение, с оптимизмом.

Одной мы не добрали квоты. Не справился с задачей Денис Осипов. Ему ставили задачу, чтобы четвертая квота была выбрана, так что у нас шесть квот. Ну а по составу будем определяться.

Что касается вашего настроения? У вас уже столько Олимпиад за горами? Есть ли момент привыкания?

Николай Козеко:
Нет, вообще-то. Когда наступает момент привыкания – отсутствие адреналина. Я думаю, что это не тот сигнал, с которым надо ехать на соревнования. Всё новое, всё в ажиотаже, в волнениях. Приятно бороться с собой прежде всего, как всегда. Точно так же, как и спортсменам.

«Приятно бороться с собой прежде всего». Интервью Николая Козеко накануне зимних Олимпийских игр

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