новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов

01.07.2017 - 19:20

Новости Беларуси. И еще немного о ностальгии, но уже не по старым деньгам.

Уникальные ретро-автобусы на несколько часов припарковались сегодня в центре Минска,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Эстонии они приехали сами, проделав путь более 800 километров.

Однажды на улицах Таллина появились необычные объявления. В них была просьба ко всем автолюбителям принести на выкуп автозапчасти от старых автобусов. Водители откликнулись.

Так началась реставрация нынче легендарных машин. Одна из них – ЗИС-127.

Это первый советский междугородний автобус.

Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония):
Мы его восстанавливали почти 10 лет. И мы решили, что мы восстановим этот автобус точно таким же, как он был при выходе из завода в Москве.

Единственный в мире сохранившийся ЗИС-127.

Расшифровывается как «Завод имени Сталина».

Эта машина 1956 года выпуска. И именно этот автобус повез первых пассажиров по маршруту Таллинн-Ленинград.

Эвальд Ласс за рулем междугородних автобусов – 42 года. Начинал с тех машин, о которых сегодня говорят только с приставкой «ретро». На комфорт современных автобусов, конечно, не жалуется. Но старые вспоминает с грустью.

Эвальд Ласс, водитель (Эстония):
На старом надо было работать. Интереснее было. Сам можно было ремонтировать и делать. Теперь все электроника. А в то время надо было вручную все переключать: скорости, багажники открывать. Все было ручная работа, но интереснее было.

Впрочем, иногда Эвальду все же удается вновь оказаться в любимом водительском кресле.

Все автобусы – а кроме ЗИСа, это еще Икарусы 68, 72 и 78 годов выпуска – еще на ходу.

Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония):
Эти автобусы – очень дорогие музейные экспонаты,

но наша философия такая, что мы не держим эти автобусы в гараже.

Мы с ними едем, и предлагаем сегодняшним и будущим автобусным пассажирам удовольствие попробовать, как когда-то, 30, 40, 50, 60 лет назад, на автобусах путешествовали. 

Возможность не только увидеть легендарные машины, но и почувствовать себя их пассажирами, минчане восприняли с благодарностью.

Посетители выставки:
Очень приятно, что такое качество, такая комфортабельность.

Вы знаете, с трудом верится, что такое было.

Легенда – автобус, советская легенда. Замечательно. Я бы сейчас с удовольствием на таком покатался.

Я такие старые автобусы еще не видел. Вот теперь узнал, что есть даже автобус ЗИС, Икарусы.

Автопробег организаторы посвятили 25-летию дипотношений между Беларусью и Эстонией. Ведь именно автобусные перевозки по сей день остаются наиболее популярным способом сообщения между  странами.

Приятно, что сохранилось качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ралли ретро-автомобилей стартовало в Минске
Ралли ретро-автомобилей стартовало в Минске
Ретро-ралли
Беларусь впервые приняла участие в Ретро-ралли «Пекин-Париж-2016»
Ретро-автомобили
Автопробег старинных автомобилей стартовал от Октябрьской площади в Минске
Ретро-автомобили
Авто не роскошь, а мечта: в Минске прошел ретропробег культовых автомобилей в честь Дня Победы
Ретро-автомобили
«Волги», «Чайки» и розовый «Кадиллак»: в Минске проходит международный фестиваль ретро- и классических автомобилей
Chevrolet Monte Carlo 1975 года выпуска
Ретро-автомобили: владелец легендарно Chevrolet Monte Carlo Александр Шурин рассказал о клубах любителей старинных авто
Ежегодный слёт ретро-автомобилей прошёл в Минске
Путешествие в прошлое: ежегодный слёт ретро-автомобилей прошёл в Минске
Авто-ретро-шоу «Кому за 30» в Минске: репортаж 16 мая
Авто-ретро-шоу «Кому за 30» в Минске: репортаж 16 мая
Все новости по теме Ретро-автомобили
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru