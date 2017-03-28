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Признанный виновным гомельчанин должен выплатить родственникам погибшей жены крупную сумму

28.03.2017 - 19:34

Новости Беларуси. В Гомеле вынесли приговор по резонансному уголовному делу. Четверть века может провести в колонии местный житель, который сбросил свою бывшую жену из окна 7 этажа.

Трагедия произошла в октябре 2016 года.

Семейная ссора развернулась на глазах двух дочерей. В суде мужчина утверждал, что не планировал убийство:

после случившегося он сам вызвал милицию и написал признание.

Четверть века может провести за решеткой житель Гомеля. В октябре прошлого года во время ссоры с бывшей женой он выбросил ее из окна.

Трагедия случилась на глазах у двух дочерей.  Их маму спасти не удалось.

25 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Суд поддержал позицию гообвинения по этому резонансному делу.

36-тилетний мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью.

Трагедией завершился давний конфликт между бывшими супругами, проживавшими в одной квартире. Сложная ситуация обострилась после того как мужчина привёл в дом новую жену. В ходе ссоры гомельчанин жестоко избил резиновой дубинкой свою бывшую супругу, затем выбросил ее из окна 7 этажа.

Спасти женщину медикам не удалось.

Трагедия разыгралась на глазах двух совместных дочерей бывших супругов.

Нина Гербач, мать погибшей:
Девочки очень переживают обе.

Они боялись, что его отпустят.

А я приеду сегодня домой и скажу: «Внучки мои золотые, он будет сидеть 25 лет, а я буду стараться вас поднять, отучить».

Родственники погибшей в ходе судебного разбирательства настаивали на пожизненном заключении для обвиняемого,

прокурор ограничился 25 годами лишения свободы.

Суд поддержал позицию гособвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Павел Сердюков, родственник осуждённого:
Человек сорвался. Он же с ней уже развелся и как бы нашёл себе другую женщину, хотел отдельно жить.

Его ошибка, не нужно было вести её в эту квартиру.  

В своём  последнем  слове осуждённый попросил прощения у родственников погибшей и призвал суд к снисходительности.

Помимо срока в 25 лет лишения свободы, по решению суда, признанный виновным гомельчанин  должен выплатить родственникам погибшей сумму в 100 тысяч рублей.

У осужденного есть 10 суток для того, чтобы обжаловать приговор суда,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Признанный виновным гомельчанин должен выплатить родственникам погибшей жены сумму в 100 тысяч рублей

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