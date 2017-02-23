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Пробная партия белорусских грузовиков прибыла в Судан

23.02.2017 - 10:49

Новости Беларуси. Из Беларуси в Судан прибыла первая техника Минского автозавода.

10 грузовиков – это пробная партия, которая нашла покупателей на африканском рынке.

Контракт был заключен во время белорусско-суданского делового форума, который прошел в середине января во время официального визита Президента Беларуси. В Хартуме прошли переговоры Александра Лукашенко с лидером этой страны. Были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между странами по различным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе – торговля, промышленность, сельское хозяйство, взаимодействие в гуманитарной сфере.

Пробная партия белорусских грузовиков прибыла в Судан

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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