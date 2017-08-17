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Процедуры, которые позволяют полгода чувствовать себя бодрыми: чем привлекает туристов Нарочь

17.08.2017 - 18:17

Новости Беларуси. Дорога на Нарочь становится все более востребованной у туристов. Особенность сезона-2017 – увеличение количества семейных туров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные санатории не имеют проблем с наполняемостью: люди едут отовсюду. Все большую компанию россиянам составляют туристы из Германии, Франции, Израиля. Иностранцев привлекает природа и высокий уровень медицинских услуг, которые обходятся кошельку на порядок дешевле, чем у них на родине.

Подробнее о курортном потенциале в видеоинформации.

Процедуры, которые позволяют полгода чувствовать себя бодрыми: чем привлекает туристов Нарочь

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