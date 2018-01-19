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Продолжение жуткой истории в Березино. Следствие установило, что девочек утопили

19.01.2018 - 18:38

Новости Беларуси. Происшествие, которое в сентябре 2017 года всколыхнуло всю страну: 29-летняя жительница Березино после домашних родов умерла в больнице, а ее двое детей были найдены мертвыми в квартире, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Следствие установило, что девочек утопили.

Артем Лавриенко, главный эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области:
Смерть младенцев наступила в ходе механической асфиксии при утоплении. В ходе дополнительно исследования алкоголя в крови женщины не обнаружено. При проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у погибшей не обнаружено хронических психических заболеваний и слабоумия.

Напоминаем, у женщины остался маленький сын, страдающий неврологическим заболеванием. Опеку над ним взяли родственники.

Продолжение жуткой истории в Березино. Следствие установило, что девочек утопили

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