Продолжится ли кредитование на покупку Geely на суперусловиях? Интервью с Геннадием Свидерским

10.02.2019 - 20:03

Новости Беларуси. Один из крупнейших инвестпроектов последнего пятилетия. Завод, сделавший Беларусь страной с собственным легковым автомобилем. «БелДЖИ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь уже можно сказать наверняка: проект состоялся. Весь прошлый год предприятие работало без сколько-нибудь существенных сбоев.

Сколько произведено и сколько продано? Какой самый популярный цвет и самая покупаемая модель? Продолжится ли кредитование на суперусловиях? Об этом и не только – в интервью с первым заместителем министра промышленности, исполняющим обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадием Свидерским.

Юлия Огнева, СТВ:

Здравствуйте. Смотрите, а мы – на Geely.

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:

Рады приветствовать вас на заводе. Как впечатления о машине?

Купили недавно два автомобиля. Нареканий по машинам нет: едет хорошо, ведет себя хорошо.

Автомобили «БелДЖИ» на четвёртом месте по продажам в Беларуси

Завод «БелДЖИ» выпускает одну машину в четыре минуты. Интервью с Геннадием Свидерским

Белорусские Geely какого цвета покупают чаще всего

Юлия Огнева:

Наверное, лучший показатель востребованности – это очереди. Стоят очереди за машинами Geely?

Геннадий Свидерский:

По известным мне данным, мы сейчас в основном удовлетворяем заявки. Есть какое-то такое динамическое равновесие между планами завода и планами продаж наших дилеров.

Юлия Огнева:

Скажите, насколько на продажи повлияла программа кредитования? И планируется ли ее как-то менять, трансформировать?

Геннадий Свидерский:

Было реализовано где-то 3700 машин в Республике Беларусь. Из них 1700 использовали финансовую схему. Значит, мы видим, что этот инструмент востребован. Сейчас кое-какие элементы мы уточняем с банковскими учреждениями, но в целом я могу сказать, что эта программа будет работать и в 2019 году.

Юлия Огнева:

Сейчас три основные модели (и, я так понимаю, завод и рассчитан на три модели). Планируется ли вносить какие-то изменения?

Геннадий Свидерский:

У нас есть намерения: есть машины нового модельного ряда, и сейчас мы ведем переговоры с компанией Geely. Я думаю, что во втором полугодии попробуем (по 2020 год) подготовить еще одну модель X11 – такая востребованная модель есть.

Когда в Беларуси появятся электромобили Geely?

Клуб Geely, горячая линия и прямая связь с заводом: куда обращаться, если сломалась машина