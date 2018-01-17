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«Продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция»: Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января

17.01.2018 - 14:06

Новости Беларуси. Беларусь отправляет гуманитарную помощь во Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вылет самолета из Минска запланирован на 20 января. Груз уже сформирован. Его стоимость – порядка 330 тысяч рублей. Собрать контейнеры помогли отечественные предприятия. Доставку обеспечит Министерство транспорта и коммуникаций.

У белорусских спасателей большой опыт оказания подобной гуманитарной помощи: за 18 лет – более 40 операций.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Сейчас сформирован груз – это, в основном, продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция.
Мы действительно всегда откликаемся на любую беду. В последнее время мы немало оказывали гуманитарной помощи. В Эквадор направляли помощь, в Сирию, Украину.

«Продукты питания, палатки, теплые вещи, одеяла и электростанция»: Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Фото. Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Фото. Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Фото. Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января
Фото. Беларусь отправит гуманитарную помощь Вьетнаму 20 января

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