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Проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси – 2017» будет представлен на Ассамблее деловых кругов в Минске

01.03.2017 - 09:29

Новости Беларуси. Диалог бизнеса и власти. В Минске начинает работу Ассамблея деловых кругов. Насущные вопросы белорусского бизнеса 1 марта обсудят предприниматели из всех регионов страны и представители государственных ведомств.

Так, на форуме будет представлена национальная платформа бизнеса – свод предложений по улучшению делового климата в нашей стране – всего более 8 десятков идей.

В частности, представители бизнеса выступают за оказание господдержки исключительно на конкурсной основе и снижение налоговой нагрузки. Форум станет одним из центральных событий Белорусской недели предпринимательства.

Сейчас одна из главных задач – дать бизнесу больше свободы. Работа в этом направлении уже ведется: так, на ревизии торговой инспекции наложен мораторий, значительно упрощены санитарные нормы, а малые предприятия больше не проверяют сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси – 2017» будет представлен на Ассамблее деловых кругов в Минске

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