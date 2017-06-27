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Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех

27.06.2017 - 19:34

Новости Беларуси. На Слуцком сахарорафинадном комбинате – большая стройка.

Здесь возведут еще один цех.

Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы. А построят специалисты из Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цех запустят в сентябре этого года. Кроме того,

на территории комбината появится и емкость для хранения сахарного сиропа на 35 тысяч тонн.

Это будет внушительное сооружение высотой 38 метров, а диаметром – 40.

Вся реконструкция завода «потянет» на 15 миллионов рублей.

Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех

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